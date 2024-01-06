Одно из страшных предсказаний Нострадамуса сбылось за несколько часов до 2024 года

Это было буквально эпохальное пророчество. Как будто предсказания Нострадамуса и так не были достаточно точными, культовый астролог, очевидно, попал в точку, предсказав еще одно апокалиптическое пророчество всего за несколько часов до 2024 года – землетрясение под Новый год.
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