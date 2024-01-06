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Этот таинственный мир

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Одно из страшных предсказаний Нострадамуса сбылось за несколько часов до 2024 года

Одно из страшных предсказаний Нострадамуса сбылось за несколько часов до 2024 года

Это было буквально эпохальное пророчество. Как будто предсказания Нострадамуса и так не были достаточно точными, культовый астролог, очевидно, попал в точку, предсказав еще одно апокалиптическое пророчество всего за несколько часов до 2024 года – землетрясение под Новый год.

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