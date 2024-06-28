Если послушать, о чем говорят мужчины, покажется, что мы живем в стране очень требовательных женщин, готовых в любой момент указать партнеру на дверь.
Три адекватных требования к мужчинам, которые пытаются представить как чрезмерные
Комментарии
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Елена
Примеров море. А, как точно сказано:"не было печали, так завела баба порося"... 😆
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12 час.
Н
НС
Многие и пьют оттого что жена довела. Или не пьют - молча терпят(из-за ребёнка например) или просто уходят от неё. Женщины во многом виноваты в семейных несчастьях,не надо всё на мужей сваливать.
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9 час.
Валерий Кривошеев
Чувствуете в чем подвох? Под эти требования, можно подвести всё что угодно. От рюмки водки на праздник, до любого высказывания - которое не нравится конкретной женщине. Типа - не доводи меня, не создавай проблем своим существованием. В таком случае к женщине только одно требование. Просто дорогая - будь человеком! Думаю не выдержит этого требования ни одна!
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8 мин.
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