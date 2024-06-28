Три адекватных требования к мужчинам, которые пытаются представить как чрезмерные

Многие и пьют оттого что жена довела. Или не пьют - молча терпят(из-за ребёнка например) или просто уходят от неё. Женщины во многом виноваты в семейных несчастьях,не надо всё на мужей сваливать.

Валерий Кривошеев

Чувствуете в чем подвох? Под эти требования, можно подвести всё что угодно. От рюмки водки на праздник, до любого высказывания - которое не нравится конкретной женщине. Типа - не доводи меня, не создавай проблем своим существованием. В таком случае к женщине только одно требование. Просто дорогая - будь человеком! Думаю не выдержит этого требования ни одна!