Дмитрий Джангиров: «Измененная реальность»: Украина, Россия и «абсурдные» переговоры

Какие новые условия добавляют США к переговорам с Украиной? Почему Зеленский считает, что американцы не на его стороне? Что приводит к расхождениям в мнениях между Зеленским и специальным посланником Трампа? Переговоры между Вашингтоном и Киевом по поводу так называемой «ресурсной сделки» зашли в тупик.