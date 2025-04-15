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Дмитрий Джангиров: «Измененная реальность»: Украина, Россия и «абсурдные» переговоры

Какие новые условия добавляют США к переговорам с Украиной? Почему Зеленский считает, что американцы не на его стороне? Что приводит к расхождениям в мнениях между Зеленским и специальным посланником Трампа? Переговоры между Вашингтоном и Киевом по поводу так называемой «ресурсной сделки» зашли в тупик.

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