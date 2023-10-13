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Глава турецкой компании Baykar назвал Урсулу фон дер Ляйен лицемерной

Глава турецкой компании Baykar назвал Урсулу фон дер Ляйен лицемерной

Глава турецкой компании Baykar, которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, Сельчук Байрактар 12 октября раскритиковал лицемерие главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам.

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