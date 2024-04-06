ISU может разрешить сальто в фигурном катании

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Соответствующее предложение должно быть вынесено техническим комитетом ISU одиночного и парного катания на конгресс организации, который пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.
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