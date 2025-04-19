Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Названа причина введения запрета на поставки истребителей из ФРГ в Турцию

Названа причина введения запрета на поставки истребителей из ФРГ в Турцию

Действующие власти Германии блокируют поставку в Турцию около 30 истребителей Eurofighter на фоне ареста отстраненного от должности мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу, пишут обозреватели Мориц Кох и Франк Шпрехт в статье для Handelsblatt.

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