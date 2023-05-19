Царьград

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В Подмосковье на десять девчонок по статистике девять ребят

В Подмосковье на десять девчонок по статистике девять ребят

Количество мужчин в регионе растет.В Подмосковье на десять девчонок по статистике девять ребят, сообщает тг-канал МО 24 | Новости Московской области со ссылкой на данные Управления федеральной службы государственной статистики в Московском регионе.

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