Количество мужчин в регионе растет.В Подмосковье на десять девчонок по статистике девять ребят, сообщает тг-канал МО 24 | Новости Московской области со ссылкой на данные Управления федеральной службы государственной статистики в Московском регионе.
Количество мужчин в регионе растет.В Подмосковье на десять девчонок по статистике девять ребят, сообщает тг-канал МО 24 | Новости Московской области со ссылкой на данные Управления федеральной службы государственной статистики в Московском регионе.
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