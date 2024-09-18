9 голов «Баварии» и покер Кейна, победа «Зенита» и ассист Соболева, «Ливерпуль» обыграл «Милан», 7:0 от «МЮ», Загитова просит 74,8 млн рублей, «Аль-Наср» Роналду уволил тренера и другие новости

Лена Мисько

А КДК кричалки про Соболева будет рассматривать? Вчера Соболев дебютировал за Зенит на стадионе в Питере, в кубковом матче с Рубином и даже отдал голевой пас. Однако встретили его, собственно говоря, так как и ожидалось. Весь матч сектора скандировали оскорбления в адрес Александра и кидали друг другу надувных дельфинов. Ну в принципе он сам этого хотел. Но Бог с ним с Соболевым, меня интересует совсем другой вопрос, а КДК наше доблестное будет рассматривать оскорбительные кричали в адрес Соболева или это опять другое? Или они исключительно рассматривают оскорбительные кричали в адрес Зенита? Ведь кричат про позор не про футболистов питерского клуба, а из-за поведения руководства, которые порой ведут себя как дворяне среди холопов. Что-то я не слышал, что бы КДК рассматривал оскорбительные кричалки в адрес Спартака в Махачкале, а они были. Ну это опять наверно другое и в этом случае у членов КДК наступила полная и неизлечимая глухота. Вот в матче ЦСКА - Зенита они оскорбления слыхали, а на других матчах нет. И в таком случае либо никого не нужно наказывать, потому как кричали и будут кричать и это может нравиться, может раздражать, но это часть футбола. Либо наказывать всех, а не выборочно как это делает КДК. И пока КДК штрафует только за кричалки только в адрес одного клуба, это будет вызывать только еще большее раздражение, а соответственно и кричать будут только больше. Создал группу в ВК где буду выкладывать видео, если интересно подписывайтесь https://vk.com/club227451546