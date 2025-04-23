Whoosh предлагает кешбэк баллами за спокойные поездки на электросамокатах

Кикшеринговый сервис Whoosh вводит систему кешбэка баллами за поездки на умеренной скорости. Пользователи могут получать "вушбаллы" за путешествия при средней скорости 12–16 км/ч, которые затем можно использовать в приложении для поездок и подписок.