Два известных алтайских бизнесмена возглавили медиарейтинг предпринимателей

Сергей Писарев собирал посылки на СВО, а Дмитрий Дворядкин рассказывал о недвижимости Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев и руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин возглавили рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года.
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