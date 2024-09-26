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Высокопоставленный чиновник из Ухты Виталий Зарубин ушёл на СВО

Высокопоставленный чиновник из Ухты Виталий Зарубин ушёл на СВО

В зону спецоперации отправился служить замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин.Заместитель руководителя администрации Ухты Виталий Зарубин ушёл в зону проведения специальной военной операции, сообщает телеграмм-канал KomiLeaks.

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