Легковушки «всмятку»: один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Симферополем Вчера около 23:30 на автодороге «Симферополь - Николаевка» вблизи села Дубки водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», обгоняя «Фольксваген Тигуан», выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Ситроен С4», который после … .