Актёр Епифанцев рассказал подробности ЧП со своим сыном в элитной школе

15-летний сын актёра Владимира Епифанцева оказался жертвой буллинга в школе, сообщает сайт MK.ru.В издевательстве над подростком и другими школьниками родители обвиняют семиклассника — сына известного общественного деятеля.
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