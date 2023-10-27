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Актёр Епифанцев рассказал подробности ЧП со своим сыном в элитной школе

Актёр Епифанцев рассказал подробности ЧП со своим сыном в элитной школе

15-летний сын актёра Владимира Епифанцева оказался жертвой буллинга в школе, сообщает сайт MK.ru.В издевательстве над подростком и другими школьниками родители обвиняют семиклассника — сына известного общественного деятеля.

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