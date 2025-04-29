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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крикунов: «Игроки «Трактора» на тракторе проехались по «Динамо» в 3-м периоде. Челябинск умеет отыгрываться, с ними нельзя расслабляться»

Клуб уступило 3:4 в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. «С «Трактором» нельзя расслабляться. Челябинск умеет отыгрываться, его игроки просыпаются к третьему периоду.

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