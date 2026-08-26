Месяц назад Аделия Петросян неожиданно объявила об уходе из штаба Этери Тутберидзе. Даниил Глейхенгауз рассказал, что происходило перед тем, как фигуристка приняла такое решение, и почему тренеры до последнего не знали о нем.
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