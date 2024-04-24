Трамп опережает Байдена в большинстве "колеблющихся" штатов США

В ходе опроса, проведенного компанией Morning Consult по заказу Bloomberg News, выяснилось, что почти половина взрослых американцев из "колеблющихся" штатов США поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на пост президента страны.
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