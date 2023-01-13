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Учёные России и Киргизии приступили к совместному изучению ледников

Учёные России и Киргизии приступили к совместному изучению ледников

Ученые Архангельской области и Кыргызстана начали совместные исследования ледников. Соответствующее соглашение подписали представители Федерального центра комплексных исследований Арктики и Института водных проблем Академии наук Кыргызстана.

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