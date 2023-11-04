Какие загадки зашифровал в своих картинах Флемальский мастер: Мышеловка, утерянные фрагменты и т.д

Картины, написанные так называемым Флемальским автором, отличаются тем, что в попытках разгадать, чьей кисти принадлежит каждое из его творений, приходится отвлекаться на многочисленные детали, очень реалистичные, но порой загадочные.
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