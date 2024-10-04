БАБУШКУ ЕДВА НЕ СОЖГЛИ ЗАЖИВО, НО В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДЕНИИ НА ВОЛОНТЁРА СВО В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ?

Леонтий Букштейн

Про полный бардак я бы не сказал, но в данном отделении нужно проводить поголовную чистку: придумать такое иезуитское требование, чтобы ждать выписки из больницы - это служебное преступление. И что, нельзя было старушку опросить в больнице? Если бы они хотели расследовать преступление. Тому, кто этого потребовал, не место в полиции.