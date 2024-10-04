Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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БАБУШКУ ЕДВА НЕ СОЖГЛИ ЗАЖИВО, НО В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДЕНИИ НА ВОЛОНТЁРА СВО В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ?

БАБУШКУ ЕДВА НЕ СОЖГЛИ ЗАЖИВО, НО В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛИ: ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДЕНИИ НА ВОЛОНТЁРА СВО В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ?

В Нижнем Тагиле двое мужчин подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО. Злоумышленников засекла камера видеонаблюдения, но в полиции не приняли заявление от сына пострадавшей, сообщает источник.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Про полный бардак я бы не сказал, но в данном отделении нужно проводить поголовную чистку: придумать такое иезуитское требование, чтобы ждать выписки из больницы - это служебное преступление. И что, нельзя было старушку опросить в больнице? Если бы они хотели расследовать преступление. Тому, кто этого потребовал, не место в полиции.
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А Кудасов
Удивляюсь, почему Колокольцев на свободе. Хотя пока продолжает быть, гарант &quot;своих&quot; не сдаёт.
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