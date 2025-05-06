Значительная часть тяжёлых дронов-бомбардировщиков типа «Баба-Яга», которые использует украинская армия на херсонском направлении, была произведена в Германии и других странах Евросоюза, рассказал боец ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии