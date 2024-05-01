Трамп: Байден тратит миллиарды на размещение нелегалов и не заботится о военных

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин, заявил, что администрация президента Джо Байдена тратит миллиарды долларов на размещение в гостиницах нелегальных мигрантов, но не заботится об американских военных.
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