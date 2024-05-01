Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    Бабы оборзели в смраде феминизмаАдвокат Жорин доп...
  • Кремлин Православович
    Иными словами, это США готовы к переговорам по У-404, а Россия делает своё дело, - защищает свои интересы и обеспечив...Глава разведки СШ...
  • Svetlana Kuzmina
    Макрон, видимо, судит о России по европейским странам, но не знает русских от слова "совсем". Хочу задаться вопросом:...Макрон: Россия не...

Трамп: Байден тратит миллиарды на размещение нелегалов и не заботится о военных

Трамп: Байден тратит миллиарды на размещение нелегалов и не заботится о военных

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин, заявил, что администрация президента Джо Байдена тратит миллиарды долларов на размещение в гостиницах нелегальных мигрантов, но не заботится об американских военных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх