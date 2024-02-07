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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на состояние зубов

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на состояние зубов

Курение негативно сказывается не только на легкие и сердце, но и на слизистую полости рта и десны. О том, как вредная привычка может привести к выпадению зубов, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

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