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Эксперт Власов рассказал, как обезопасить дом при отъезде на праздники

Эксперт Власов рассказал, как обезопасить дом при отъезде на праздники

Перед длительным отсутствием дома необходимо позаботиться о безопасности электросети — в первую очередь рекомендуется отключить электричество через главный щит и убедиться в отсутствии повреждённых розеток, оголённых проводов и следов перегрева.

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