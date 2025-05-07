Эксперт Власов рассказал, как обезопасить дом при отъезде на праздники

Перед длительным отсутствием дома необходимо позаботиться о безопасности электросети — в первую очередь рекомендуется отключить электричество через главный щит и убедиться в отсутствии повреждённых розеток, оголённых проводов и следов перегрева.
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