По просьбе пермского Уполномоченного краевой налоговый орган удовлетворил ходатайство юридического лица о предоставлении рассрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов

В начале апреля, в связи с имеющимся у организацией долгом перед бюджетной системой, налоговым органом было принято решение о приостановлении операций на банковских счетах пермского предприятия на сумму почти 6 млн.
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