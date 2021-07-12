Жаль туркменов, которым запретили стоять в очереди: даже в магазин спокойно не сходить

Политика как она естьПолитикаЖаль туркменов, которым запретили стоять в очереди: даже в магазин спокойно не сходить До приезда в Туркмению и я подумать не могла, насколько сложные времена сейчас переживает население.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаилХотели независимости, выгоняли и убивали русских и добились своего. Теперь едут в Россию, чтобы прокормить семьи. Быть свободным и голодным лучше, чем сытым и работающим на родине? Самое интересное, что фарш прокрутить назад и превратить в мясо невозможно, а вот из социализма вернуться в феодальное рабство - запросто. Запрет на выезд молодёжи из республики - разве это не рабство? И новая революция не поможет - на смену одних баев придут другие, а народ как голодал, так и будет голодать, в стране желающих жить богато много, а ресурсов и экономики практически нет.Где всё, что было при СССР - развитие нефтяной, газовой, химической промышленности, изготовление ковров, сельское хозяйство специализировалось на производстве хлопчатника, каракульских смушек, шёлка-сырца? Теперь только газ продают России, да и то на её условиях. Легко сломать старый дом, а вот построить новый иногда невозможно. Так или иначе республика в конце концов попадёт под внешнее управление, но равной управленцам не будет никогда, особенно, если это будут турки, американцы или китайцы.МедбратКонечно жаль но выбор сделан раньше и им дальше житьКомментировать
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