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Фигурист Городницкий о допуске россиян: не понимаю, зачем переносить политику в спорт

Фигурист Городницкий о допуске россиян: не понимаю, зачем переносить политику в спорт

Израильский фигурист Марк Городницкий, занявший 8-е место на Kinoshita Group Cup в Токио, поделился мнением о допуске россиян к международным стартам.

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