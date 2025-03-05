Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Своими руками: забавные вязаные кушетки для кошек

Своими руками: забавные вязаные кушетки для кошек

Котовладелец всегда найдет, чем заняться в свободное время! Любительницы кошек и вязания крючком создают милейшие спальные места для своих питомцев — миниатюрные диванчики и кушетки.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Такое зрелище -  ласкает взор!!!! КОСКИ.... НА  КРАСИВЫХ  ДИВАНЧИКАХ И КУШЕТКАХ!!  Коски любят на них валякатьтся!!
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21 час.
Николай Першин
Пока чистое - очень выглядит симпатично. Пока нет шерсти.
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11 час.
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