Котовладелец всегда найдет, чем заняться в свободное время! Любительницы кошек и вязания крючком создают милейшие спальные места для своих питомцев — миниатюрные диванчики и кушетки.
Своими руками: забавные вязаные кушетки для кошек
Комментарии
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лл
лина любимцева
Такое зрелище - ласкает взор!!!! КОСКИ.... НА КРАСИВЫХ ДИВАНЧИКАХ И КУШЕТКАХ!! Коски любят на них валякатьтся!!
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21 час.
Николай Першин
Пока чистое - очень выглядит симпатично. Пока нет шерсти.
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11 час.
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