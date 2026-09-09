В Астрахани при поддержке ЛУКОЙЛа состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

С 6 по 9 сентября при поддержке Министерства спорта РФ в нашем городе проходили Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике «На призы заслуженного тренера РФ Аллы Юрьевны Сидоренко».
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