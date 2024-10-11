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Царьград

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Губернатор Кузбасса Илья Середюк проведёт сокращения чиновников

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проведёт сокращения чиновников

Затраты на содержание различных органов власти урежут на 10%.Власти Кузбасса решили снизить бюджетные расходы на содержание правительства на 10%.

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