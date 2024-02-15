Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

Эксперты разъяснили предложение Лаврова о лишении загранпредставителей статуса работодателя @ Алексей Куденко/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков,Евгений Поздняков В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России.
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