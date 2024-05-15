THE OZEN COLLECTION завоевала две награды престижной международной отельной премии World Travel Awards 2024

Главная ежегодная международная туристическая премия, считающаяся «Оскаром» в мировой индустрии гостеприимства, World Travel Awards подвела итоги работы отрасли за прошедший год и наградила лауреатов во время проведения крупнейшей на Ближнем Востоке туристической выставки Arabian Travel Market в Дубае.
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