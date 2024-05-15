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Business Daily

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THE OZEN COLLECTION завоевала две награды престижной международной отельной премии World Travel Awards 2024

THE OZEN COLLECTION завоевала две награды престижной международной отельной премии World Travel Awards 2024

Главная ежегодная международная туристическая премия, считающаяся «Оскаром» в мировой индустрии гостеприимства, World Travel Awards подвела итоги работы отрасли за прошедший год и наградила лауреатов во время проведения крупнейшей на Ближнем Востоке туристической выставки Arabian Travel Market в Дубае.

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