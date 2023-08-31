Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа

ВА

Владимир Акулов

Россия заявила , что против НАТО на Украине ... В *НАТе* эти слова не поняли ...Тогда Россия *прямым действием* показывает международным бандитам , что они на Украине будут просто подыхать ...Как же им быть на Украине , если им там подыхать ? Невозможно быть там , где подыхаешь ! Вот так и поймут жулики необходимость нейтрального статуса для Украины.