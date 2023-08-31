Быть советником или офицером НАТО в Незалежной становится опаснее и опаснее с каждым днем. На минувшей неделе внезапно «не поздоровилось» аэродрому в Пинчуках, что в Киевской области.
Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа
Комментарии
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Сергей Николаев
нато- это дутая жаба! а натовцев уничтожать, как вшей разносящих заразу!
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия заявила , что против НАТО на Украине ... В *НАТе* эти слова не поняли ...Тогда Россия *прямым действием* показывает международным бандитам , что они на Украине будут просто подыхать ...Как же им быть на Украине , если им там подыхать ? Невозможно быть там , где подыхаешь ! Вот так и поймут жулики необходимость нейтрального статуса для Украины.
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4 час.
Galina Adler
Нацистко Агрессивная Террористическая Организация...
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3 час.
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