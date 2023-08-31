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Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа

Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа

Быть советником или офицером НАТО в Незалежной становится опаснее и опаснее с каждым днем. На минувшей неделе внезапно «не поздоровилось» аэродрому в Пинчуках, что в Киевской области.

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Комментарии
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Сергей Николаев
нато- это дутая жаба! а натовцев уничтожать, как вшей разносящих заразу!
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия  заявила  ,  что  против  НАТО  на  Украине  ... В  *НАТе* эти слова  не  поняли ...Тогда  Россия  *прямым  действием*  показывает международным  бандитам  ,  что  они  на  Украине  будут  просто  подыхать ...Как  же  им  быть  на  Украине  ,  если  им  там  подыхать  ? Невозможно  быть  там  ,  где  подыхаешь  !  Вот  так  и  поймут  жулики необходимость  нейтрального  статуса  для  Украины.
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4 час.
Galina Adler
Нацистко Агрессивная Террористическая Организация...
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3 час.

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