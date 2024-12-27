Актер озвучивания Майкла из GTA 5 может тизерить показ второго трейлера GTA 6 27 д...

Актер озвучивания Майкла из GTA 5 может тизерить показ второго трейлера GTA 6 27 декабряGTA 6, возможно, является самой ожидаемой игрой в истории, но фанаты теряют рассудок из-за слишком малого количества информации от Rockstar.
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