В Тверской области в СНТ «Межурка» Калининского района муниципального округа, поступило обращение в региональную прокуратуру об обнаружени...

❗️В Тверской области в частном доме нашли 4 мертвых ребенка В Тверской области в СНТ «Межурка» Калининского района муниципального округа, поступило обращение в региональную прокуратуру об обнаружении 4 погибших детей в частном доме.
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