Мошенники стали чаще обманывать россиян при одном типе покупок

«Информзащита»: В России участились случаи онлайн-мошенничества с недвижимостью С начала марта 2025 года злоумышленники начали чаще использовать схемы с предложениями о якобы выгодной покупке жилья, сообщили специалисты холдинга «Информзащита».
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