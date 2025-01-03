Минкоммерции КНР начало сбор мнений по корректировке списка технологий, подпадающих под экспортные ограничения

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР в четверг выпустило уведомление об открытом сборе мнений общественности по вопросу корректировки списка технологий, на которые распространяются запрет или ограничения на экспорт.
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