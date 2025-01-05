После атаки беспилотников: Слюсарь сообщил о разрушениях в Таганроге

ТАГАНРОГ, 5 января, ФедералПресс. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что последствия атаки беспилотников затронули не только Таганрог, но и село Новобессергеновка в Неклиновском районе Ростовской области.
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