Политолог и военный эксперт Ян Гагин обратил внимание на то, что сожжённый на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения танк Abrams, который оказался отправлен киевскому режиму Соединёнными Штатами, не имел современных технологичных решений.
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