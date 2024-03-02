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Гагин: Подбитый под Авдеевкой Abrams ВСУ был без передовых технологий

Гагин: Подбитый под Авдеевкой Abrams ВСУ был без передовых технологий

Политолог и военный эксперт Ян Гагин обратил внимание на то, что сожжённый на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения танк Abrams, который оказался отправлен киевскому режиму Соединёнными Штатами, не имел современных технологичных решений.

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Комментарии
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Yvan
Ссут пиндосы. Опасаются, что их &quot;передовые технологии&quot; окажутся вовсе не передовыми.
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9 час.

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