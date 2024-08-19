Ботинки вместо протезов выдали сибиряку без рук и ног работники соцзащиты

Из-за обморожения мужчина лишился четырех конечностей. Придя в себя, он обратился за помощью к работникам соцзащиты, но те отказали ему в предоставлении протезов и кресла-коляски из-за «лимита на помощь», выдав лишь ботинки.
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