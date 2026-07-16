Steak Lovers
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Steak Lovers

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Овощная икра по-кавказски: баклажаны, кабачки и специи с летним характером

Овощная икра по-кавказски: баклажаны, кабачки и специи с летним характером

Секрет этой овощной икры не в долгом тушении, а в правильной подготовке каждого ингредиента. Румяные баклажаны и кабачки, сладкий перец, томаты и свежая зелень создают насыщенную закуску, которую можно подать сразу или заготовить на зиму.

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