Овощная икра по-кавказски: баклажаны, кабачки и специи с летним характером

Секрет этой овощной икры не в долгом тушении, а в правильной подготовке каждого ингредиента. Румяные баклажаны и кабачки, сладкий перец, томаты и свежая зелень создают насыщенную закуску, которую можно подать сразу или заготовить на зиму.