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В 2024 году детали для авиадвигателей в России начнут печатать на 3D-принтере

В 2024 году детали для авиадвигателей в России начнут печатать на 3D-принтере

Изображение иллюстративное В текущем году Центром по аддитивным технологиям из структуры «Ростеха» будет запущен в работу новейший российский 3D-принтер, позволяющий печатать детали и элементы для авиационных силовых установок.

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