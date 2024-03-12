В 2024 году детали для авиадвигателей в России начнут печатать на 3D-принтере

Изображение иллюстративное В текущем году Центром по аддитивным технологиям из структуры «Ростеха» будет запущен в работу новейший российский 3D-принтер, позволяющий печатать детали и элементы для авиационных силовых установок.
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