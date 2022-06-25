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Выбор и качество продуктов в Советском Союзе были выше

Выбор и качество продуктов в Советском Союзе были выше

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Выделять «продуктовую» тему в СССР мы не планировали, но жаркая дискуссия читателей по поводу дефицита мотивировала нас поговорить о тогдашнем выборе, качестве, ценах на продукты питания, и посвятить ей отдельную статью.

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