Госдума разрешила заключать контракт с армией гражданам с неснятой судимостью

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект, расширяющий возможности для заключения контракта с Вооружёнными силами РФ в период мобилизации для граждан с неснятой или непогашенной судимостью .
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