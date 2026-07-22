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Госдума разрешила заключать контракт с армией гражданам с неснятой судимостью

Госдума разрешила заключать контракт с армией гражданам с неснятой судимостью

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект, расширяющий возможности для заключения контракта с Вооружёнными силами РФ в период мобилизации для граждан с неснятой или непогашенной судимостью .

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