Головные боли и полуобморочное состояние грозят людям из-за Солнца

Из-за магнитной бури у жителей России возможно полуобморочное состояние и «ватная» голова.В среду, 28 августа, из-за повышенной солнечной активности у жителей России могут возникнуть головные боли, ощущение «ватной головы» и полуобморочное состояние.
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