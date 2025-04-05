Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Радикальная антироссийская риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас является символом двойных стандартов Евросоюза, пишет итальянский портал L’Antidiplomatico.
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