«Открытый конфликт»: в Италии выдвинули Каллас резкое требование из-за России

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Eduard
Причем санкции это как тарифы Трампа,незаконные!
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19 час.
Eduard
Народ отупел от жира и молчит.Молчаник как известно знак согласия.Вот режимы в Европе и дальше разбой продолжают!
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19 час.
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