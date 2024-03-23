ФМБА: 880 литров компонентов и девять литров плазмы крови готовы к выдаче

Все пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" в полном объеме обеспечены компонентами крови. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), передает ТАСС.
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