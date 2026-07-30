В Музее Победы представят выставку ко Дню физкультурника

7 августа в Музее Победы откроется выставка «Спорт. Спорт. Спорт». Временная экспозиция, подготовленная в партнерстве с Государственным музеем спорта, приурочена ко Дню физкультурника, который отмечается в нашей стране 8 августа.
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