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Аргументы недели

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В Музее Победы представят выставку ко Дню физкультурника

В Музее Победы представят выставку ко Дню физкультурника

7 августа в Музее Победы откроется выставка «Спорт. Спорт. Спорт». Временная экспозиция, подготовленная в партнерстве с Государственным музеем спорта, приурочена ко Дню физкультурника, который отмечается в нашей стране 8 августа.

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