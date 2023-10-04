Главный экспортный форум страны «Сделано в России» начнет свою работу через месяц

Экспортный форум «Сделано в России» начнет свою работу уже через месяц. Событие, которое пройдет 19-20 октября в «Манеже» в Москве, объединит за обсуждением инициатив по поддержке экспорта, направлений развития внешнеторговой деятельности и уникальных кейсов представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней, а также иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития.