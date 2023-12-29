Экс-начальнику ЦОДД дали восемь лет за взятку

Суд вынес приговор экс-начальнику ЦОДД Вячеславу Трещеву. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 7 750 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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