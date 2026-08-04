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«Бешикташ» хотел арендовать Кисляка за 2 млн евро с правом выкупа за 18 млн. ЦСКА запросил 40 млн (Иван Карпов)

Матвей Кисляк привлек внимание «Бешикташа». Инсайдер Иван Карпов утверждает, что около месяца назад турецкий клуб попытался подписать полузащитника ЦСКА.

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